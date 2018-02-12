"Нафтогаз" сплатив до бюджету 6,6 мільярда податків

Надходження від підприємств групи становлять близько 12% сукупного доходу державного бюджету в січні 2018 року.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в січні 2018 року сплатила до державного бюджету близько 6,6 мільярда гривень податків, повідомляє прес-служба компанії.

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"За оперативними даними, в січні 2018 року група "Нафтогаз" сплатила до державного бюджету близько 6,6 мільярда гривень податків", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що надходження від підприємств групи склали близько 12% сукупного доходу державного бюджету в січні 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" в 2017 році сплатив до держбюджету понад 100 мільярдів гривень податків і дивідендів.

У 2016 році "Нафтогаз" отримав 26,5 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 27,7 мільярда гривень чистого збитку. За 9 місяців 2017 року компанія збільшила чистий прибуток на 20% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 30,6 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.