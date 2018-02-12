Fitch присвоїло Одесі рейтинг "B-" зі стабільним прогнозом

За інформацією агентства, на даний час місто залучає п'ятирічний кредит у місцевого банку.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло Одесі довгостроковий рейтинг дефолту емітента "B-" зі стабільним прогнозом, що відповідає суверенному рейтингу України.

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Як повідомляється на сайті агентства, рейтинг враховує очікування Fitch, що місто збереже свої хороші операційні результати в середньостроковій перспективі, а прямий борг Одеси в середньостроковій перспективі залишиться низьким, як і умовні зобов'язання за гарантіями муніципальним компаніям.

За інформацією Fitch, на даний час місто приваблює п'ятирічний кредит у місцевого банку, проте його сума і умови не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у жовтні 2017 року підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.