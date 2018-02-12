Валюта дешевшає: гривня зростає на міжбанку та в курсах НБУ

Офіційний курс НБУ на 13 лютого: 100 USD – 2684,0367 гривні; 100 EUR – 3291,4342 гривні; 10 RUR - 4,6263 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2684,0367 (12 лютого – 2705,8546)

100 EUR – 3291,4342 (12 лютого – 3320,8954)

10 RUR – 4,6263 (12 лютого – 4,6515)

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,79/26,83 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара вище на 20 копійок в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,08/32,84 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4639/0,4647 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8404 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 550 угод на суму 430 мільйонів доларів.