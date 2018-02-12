Експерти порахували, скільки коштуватиме декомунізація радянського герба з монумента "Батьківщини-матері" (відео)

Політики наполягають на декомунізації пам'ятника. Їхні опоненти називають тисячі причин, щоб не робити цього.

Демонтаж радянського герба з монумента "Батьківщини-матері" може коштувати 500 тисяч гривень.

Якщо його замінять чимось надійним та естетичним, сума зросте до 8 мільйонів, порахували експерти, йжеться у сюжеті ТСН.ua.

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Політики наполягають на декомунізації пам'ятника. Їхні опоненти називають тисячі причин, щоб не робити цього. Від технічних до суворого авторського права.

З тих же підстав на своїх місцях залишаються десятки комуністичних реліквій по всій Україні.