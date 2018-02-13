У Нацбанку очікують, що жорстка монетарна політика знизить інфляцію

Фактична інфляція за січень на рівні 14,1% у річному вираженні виявилася вищою за траєкторію прогнозу НБУ.

Поточна динаміка споживчої інфляції і її складових свідчить про збереження значного інфляційного тиску, а більш жорстка монетарна політика знизить споживчу інфляцію.

Про це йдеться в коментарі на сайті НБУ щодо останніх даних Державної служби статистики про прискорення інфляції в Україні в січні до 14,1% у річному вираженні.

За інформацією НБУ, фактична інфляція виявилася трохи вищою за траєкторію прогнозу у зв'язку з вищими темпами зростання цін на сирі продукти та паливо.

Читайте такожНацбанк: економіка України сповільнить зростання

«Національний банк очікує, що більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції і її поверненню в цільовий діапазон в середині 2019 року», - наголошується в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2018 року пришвидшилася в річному вираженні до 14,1% з 13,7% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом на рівні 9%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду і Світового банку, інфляція в Україні цього року сповільниться до 7%.