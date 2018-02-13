Українські депутати витратили 195 мільйонів гривень на купівлю криптовалюти - "Гроші"

Як зазначають "Гроші", біткойни не оподатковуються, їх обіг майже неможливо проконтролювати.

Депутати витратили 195 мільйонів гривень на купівлю віртуальних грошей 2017 року

Не встигли ще українці зрозуміти, що таке "криптовалюта", а вітчизняні нардепи вже втратили мільйони на "грі" у біткойн.

Журналісти програми "Гроші" підрахували, що минулого року депутати витратили на купівлю віртуальних грошей 195 мільйонів гривень.

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"І це не дивно, адже весь світ мало не сказився на коливанні курсу біткоіна. Купити можна було за 500 долларів, а вже через рік продати за 20 тисяч! Втім не так сталося як гадалося - МММ відпочиває, курс біткоіна днями впав катастрофічно - нижче 7 тисяч доларів", - йдеться в сюжеті "Грошей".

Нардеп Дмитро Голубов, у якого в біткойнах було майже на 33 мільйони гривень зазначає, що падінням курсу криптовалюти він не переймається. "У мене дуже міцні нерви. Людям із слабкими нервами краще біткойн не купувати", - зазначає він і додає, що зараз "найкращий час для його купівлі".

На думку Голубова, вже цього року можна очікувати курс біткойна на рівні 27 тисяч доларів.

"Пам'ятаєте Дарта Вейдера на білбордах? Сьогодні він - депутат Одеської міськради, балотувався за прізвищем Палпатін. У нього також важкий місяць, адже задекларував майже 8 тисяч біткойнів, які на час придбання коштували 58 мільйонів гривень", - розповідають "Гроші".

Але Дмитро Палпатін не захотів говорити про прогнози щодо біткойнів "у зв'язку з ситуацією на ринку".

Інший депутат Одеської міськради Денис Григор'єв минулого року вклав у біткойни 31 мільйон гривень. Сильне падіння курсу цього місяця не змусило його позбутися віртуальних грошей.

"Коли я їх купував вони були по досить низькій ціні і відповідно те зростання, перевищило усі очікування", - говорить Григор'єв. Він прогнозує, що через 2-3 місяці курс біткойна виросте на 10%.

При цьому він вважає, що майнінгові ферми станом на сьогодні є неактуальними, оскільки вони малий прирост и окупатися вони будуть 2-3 роки.

Ще один одеський депутат Дмитро Пєструєв прогнозує, що до кінця лютого - початку березня курс біткойна буде падати, а далі піде зростання. На його думку, нинішнє падіння курсу біткойна є штучним і викликане тим, що на цей ринок хочуть заходити великі інвестори, і хочуть робити це на мінімумі.

Як зазначають "Гроші", біткойни не оподатковуються, їх обіг майже неможливо проконтролювати. "Утім, криптовалюта має суттєвий мінус: у будь який момент вона може перетворитися на "попіл", - йдеться в сюжеті.