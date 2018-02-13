Таїланд заборонив банкам операції з криптовалютами

Регулятор заборонив таїландським банкам інвестувати в криптовалюту, а також продавати її, створювати платформи для торгівлі нею та здійснювати обмінні операції.

Банк Таїланду заборонив усім фінансовим організаціям королівства будь-які операції з криптовалютами.

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Відзначається, що регулятор заборонив таїландським банкам інвестувати в криптовалюту, а також продавати її, створювати платформи для торгівлі нею та здійснювати обмінні операції, повідомляє Прайм з посиланням на газету Bangkok Post.

Крім цього, для банків ввели заборону рекомендувати своїм клієнтам використовувати криптовалюту як інвестиційний інструмент, заборонено і видавати кредити для купівлі цифрових грошей.

Регулятор Таїланду пояснив ці обмеження тим, що різні криптовалюти можуть бути використані на території країни з метою фінансування тероризму або відмивання грошей в тіньовому секторі економіки.