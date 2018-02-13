Долар і євро впали нижче психологічних позначок
09:07, 13 лютого 2018Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 13 лютого: 100 USD – 2684.0367 грн; 100 EUR – 3291.4342 грн; 10 RUR - 4.6263 грн.
Гривня зміцнилася до долара та євро / фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2684.0367 (12 лютого – 2705.8546)
100 EUR – 3291.4342 (12 лютого – 3320.8954)
10 RUR – 4.6263 (12 лютого – 4.6515)
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,79/26,83 грн/дол.
Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,08/32,84 грн/євро, до російського рублю – на рівні 0,4639/0,4647 грн/рубль.
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