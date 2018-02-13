Долар і євро впали нижче психологічних позначок

Офіційний курс НБУ на 13 лютого: 100 USD – 2684.0367 грн; 100 EUR – 3291.4342 грн; 10 RUR - 4.6263 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2684.0367 (12 лютого – 2705.8546)

100 EUR – 3291.4342 (12 лютого – 3320.8954)

10 RUR – 4.6263 (12 лютого – 4.6515)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,79/26,83 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,08/32,84 грн/євро, до російського рублю – на рівні 0,4639/0,4647 грн/рубль.