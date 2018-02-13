У Кабміні похвалилися: рівень тіньової економіки знизився до 33% ВВП

У Мінекономрозвитку відзначили, що детінізація стала результатом посткризової стабілізації економіки.

Рівень тіньової економіки в Україні e січні-вересні 2017 року знизився на 3 процентних пункти порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 33% ВВП, повідомляється в аналітичному матеріалі, оприлюдненому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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«За попередніми підрахунками Мінекономрозвитку, у січні-вересні 2017 року рівень тіньової економіки становив 33% офіційного ВВП, що на 3 процентних пункти менше показника 9 місяців 2016 року», - йдеться в матеріалі.

У міністерстві відзначили, що детінізація стала результатом зміцнення тенденції посткризової стабілізації економіки, поліпшення очікувань бізнесу і населення, ослаблення інвестиційних ризиків на тлі макрофінансової стабілізації та продовження реформування економіки.

Водночас, як наголошується, детінізація стримується низьким рівнем довіри до інститутів влади, збереженням значних викликів стабільності фінансової системи, а також наявністю неконтрольованих територій на сході країни.

У розрізі видів економічної діяльності значні темпи детінізації були продемонстровані в операціях з нерухомим майном (до 38% у січні-вересні 2017 року з 46% в січні-вересні 2016 року), оптової та роздрібної торгівлі (до 22% з 27%), переробної промисловості (до 27% з 34%), фінансової і страхової діяльності (до 49% з 53%), а також будівництві (до 28% з 34%).

Як повідомляв УНІАН, рівень тіньової економіки в Україні в I кварталі 2017 року знизився на 6 процентних пунктів - до 37% ВВП.