Валюта в обмінниках значно подешевшала
Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 13 лютого становить 27,10 грн, євро - 33,40 грн.
Читайте такожДолар і євро впали нижче психологічних позначок
Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 26,80 грн, євро - по 33,00 грн.
Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах в понеділок, 12 лютого, становила 27,40 грн, євро - 33,65 грн.
Як повідомляв УНІАН, гривня з 18 грудня минулого року практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 грн/дол., який був зафіксований в лютому 2015 року.
Девальваційний тиск на гривню на валютному ринку в другій половині січня ослаб, і станом на кінець місяця обмінний курс гривні до долара повною мірою відіграв втрачені з початку року позиції.
За 2017 рік девальвація гривні до долара становила 88 копійок, або 3,2%.