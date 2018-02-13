НБУ призначив людину, яка відповідатиме за виїзні перевірки банків

11:50, 13 лютого 2018
Фінанси
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Нацбанк призначив директора департаменту виїзних перевірок банків / фото НБУ

Національний банк України за результатами відкритого конкурсу призначив директором департаменту виїзних перевірок банків Дениса Новікова.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, у конкурсі взяли участь 69 претендентів.

«На фінальному етапі правління НБУ провело співбесіди з чотирма претендентами, з числа яких обрало кандидатуру Дениса Новікова. Він найбільш повно відповідав вимогам і цілям вакантної посади», - йдеться в повідомленні.

Регулятор відзначив, що Новіков має більше 22-річний досвід роботи на банківському ринку, з яких 10 років - у Національному банку на керівних посадах в системі дистанційного нагляду та інспектування. До призначення на нову посаду з березня 2015 року працював заступником директора Департаменту банківського нагляду - начальником управління.

Під час роботи в НБУ Новіков активно співпрацював з місіями Міжнародного валютного фонду і Світового банку, організовував роботу з виконання умов відповідних меморандумів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України вводить оцінку стійкості банків, яка буде здійснюватися в Україні щорічно, починаючи з 1 січня 2018 року.

Найбільші банківські установи України за результатами діагностичного обстеження ТОП-20 банків, проведеного Національним банком України у 2015 році, до 1 вересня 2016 року вжили заходів із виконання програми докапіталізації сукупним обсягом 108 млрд грн.

В рамках узгодженої з Міжнародним валютним фондом плану докапіталізації українські банки повинні досягти адекватності капіталу в 10% протягом 4 років.

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Теги: #Нацбанк зміни#перевірки банків