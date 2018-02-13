26,71 за долар: гривня продовжує зміцнюватися

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,67/26,71 грн/дол. Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 12 копійок.

У вівторок, 13 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,67/26,71 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 12 копійок.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,93/32,98 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4620/0,4630 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,7034 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 450 угод на суму 248,80 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,79/26,83 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,08/32,84 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4639/0,4647 грн/рубль.