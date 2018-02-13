"Криптолихоманка" в Україні: журналісти розповіли про підводні камені і тонкощі майнінгу (відео)
Журналісти розповіли, як по всьому світу люди заробляють мільйони, не виходячи з дому, і що знають про цифрове золото в Україні.
Про це йдеться у програмі-розслідуванні «Секретні матеріали».
Ерік Фінман - наймолодший біткоїн-мільйонер в світі. У нього 403 BTC, які повільно але впевнено підбираються до сумарної вартості в $ 3 млн за поточним курсом.
Що ж таке крипто-валюта – гроші майбутнього чи велика афера?
Наразі в Україні настала ціла "криптолихоманка". Майнерство (добування криптовалют) дуже поширене в Україні, що підтверджують відповідні дані: розмір ринку біткойна в Україні є аж четвертим по обсягу у світі.
Придбати обладнання для майнінгу можна самому і заробляти до 1000 доларів на місяць. При цьому цей ринок є достатньо вільним.
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Зараз на криптовалюті заробляють і школярі (по 2-3 долари на день), і депутати, торгуючи нею на біржі.
Проте через неврегульованість, це заняття в Україні є достатньо небезпечним: криптовалюту можуть просто красти, а людина навіть не може поскаржитись у правоохоронні органи.
Останнім часом силовики теж почали "накривати" майнінгові ферми та відбирати обладнання у їхніх власників.
Доки це питання не буде законодавчо врегульовано, подібні випадки будуть ставати регулярними, стверджують експерти.