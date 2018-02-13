Вкладники можуть не хвилюватися: грошей Фонду гарантування вже понад 15 мільярдів гривень

За січень обсяг ресурсів практично відіграв падіння за весь 2017 рік.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2018 року склав 15,236 мільярда гривень, що на 882 мільйонів гривень, або на 6,1%, більше показника на початок року.

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Згідно з даними на сайті Фонду, зростання ресурсів в січні практично дорівнює падіння показника за весь 2017 рік.

Також повідомляється, що в січні Фонд отримав регулярні внески банків на 845,31 мільйона гривень, кількість банків-учасників Фонду на 1 лютого становила 83.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 січня 2018 року склав 14,354 мільярда гривень, що на 962 мільйонів гривень, або на 6,3% менше показника на 1 січня 2017 року.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в 1999 році і є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 200 тисяч гривень.