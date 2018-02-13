Бахматюк: я хочу віддати державі 19 млрд боргів, але Нацбанк не хоче їх брати

За словами бізнесмена, він готовий надати бізнес-модель погашення боргів.

Власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" і екс-власник банків "ВіЕйБі" і "Фінансова ініціатива" Олег Бахматюк готовий повністю погасити всі заборгованості ВіЕйБі Банку і "Фінансової ініціативи" державі, але Нацбанк навіть не хоче сідати за стіл переговорів.

Про це Бахматюк заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Depo.ua.

"Я готовий повністю погасити всі борги ВіЕйБі Банку і "Фінансової ініціативи" державі, але Нацбанк навіть не хоче сідати за стіл переговорів", - заявив він.

За словами Бахматюка, він готовий надати бізнес-модель погашення боргів: "Є активи, є оборот компанії - $ 1 млрд, EBITDA - $ 200 млн, є стратегія на 10 років. Але ні, потрібно включити всі методи боротьби - зовнішні і внутрішні, найняти 100 юристів, витратити серйозні гроші і в підсумку прийти до тих же активів, які вже закладені перед іноземними кредиторами".

"У нас же є приклад "Мрії", коли вартість боргу знизилася до 1-2%, а компанія зменшилася в обсягах в три-чотири рази! І вже всі розуміють, що нема за що боротися. Наслідки для кредиторів - катастрофічні, для держави - катастрофічні. Виграють тільки ті, хто зможе купити активи, в які було вкладено $ 2 млрд за останні п'ять років, за копійку", - додав він.

При цьому Бахматюк зазначив, що близько 700 млн грн з 19 млрд боргу двох банків уже погашено, і висловив готовність виплатити борг без дисконту за умови його реструктуризації на 10 років під плаваючу ставку, якщо та не буде високою.

Ця пропозиція, за словами Бахматюка, до сих пір знаходиться в НБУ: "Документи спрямовані до Фонду гарантування вкладів. Я особисто передавав їх Гонтаревій в кабінеті президента. Вона сказала, що ніколи в житті не зробить цю реструктуризацію. З причин, відомим лише їй. І в Національний банк ми теж направляли листи, але я не знаю, чи були вони хоча б як прочитані ".

Бахматюк наголосив, що з боку керівництва Нацбанку "був сильний опір".

"Гонтарева не хотіла абсолютно цим питанням займатися. Нагадаю, що ми запропонували вийти на бездисконтну виплату акціонером боргів банкам. Наводили чітку аргументацію: шановні, ви можете любити або не любити Бахматюка, проте в "Укрлендфармінгу" працюють 37 тис. осіб, холдинг платить в рік 2,5 млрд грн податків, ще 2,5 млрд - це фонд зарплати, обсяг виробництва - 1,2% ВВП. Крім того, досвід продажу активів через фонд гарантування вкладів показує, що активи не продаються навіть за 5% від балансової вартості, тоді як ми пропонуємо 100% через 10 років", – сказав Бахматюк.

"А в результаті проти нас використовується тактика "тисячі порізів", і яким би ти не був розумним і сильним, як би ти не пояснював свою роль, така війна завжди знекровлює", - додав Бахматюк.