Долар дешевшає, євро трохи подорожчав: курс гривні від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 14 лютого: 100 USD – 2669,9480 гривні; 100 EUR – 3292,8469 гривні; 10 RUR - 4,6217 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 лютого встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2669,9480 (13 лютого – 2684,0367)

100 EUR – 3292,8469 (13 лютого – 3291,4342)

10 RUR – 4,6217 (13 лютого – 4,6263)

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Як повідомляв УНІАН, 13 лютого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,69/26,73 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара вище на 10 копійок порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро на рівні 32,99/33,04 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4610/0,4620 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,6995 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 622 угод на суму 371,10 мільйона доларів.