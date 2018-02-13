В Україні скоротилася грошова база

Минулого року цей показник зріс на 4,6%.

Обсяг грошової бази в Україні за січень скоротився на 1,7% – до 392,326 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, грошова маса (агрегат М3) за цей період скоротився на 2,7% - до 1,177 трильйона гривень.

Довідка УНІАН. Обсяг грошової бази в Україні за 2017 рік зріс на 4,6% – до 399,057 мільярда гривень, грошової маси - на 9,5% до 1,208 трилоиона гривень.