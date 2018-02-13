Чисті міжнародні резерви НБУ скоротилися до $6 мільярдів
19:53, 13 лютого 2018Фінанси
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Офіційні резервні активи за цей період скоротилися на 2% до 18,4 мільярда доларів.
Чисті міжнародні резерви НБУ скоротилися до $6 мільярдів / фото УНІАН
Чисті міжнародні резерви Національного банку України в січні скоротилися на 9,5% - до 6,039 мільярда доларів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, офіційні резервні активи за цей період скоротилися на 2% - до 18,440 мільярда доларів, тоді як валові резервні зобов'язання зросли на 2,2% - до 12,401 мільярда доларів.
Як повідомляв УНІАН, чисті міжнародні резерви Національного банку України в 2017 році зросли на 58,5% - до 6,696 мільярда доларів.
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