Чисті міжнародні резерви НБУ скоротилися до $6 мільярдів

Офіційні резервні активи за цей період скоротилися на 2% до 18,4 мільярда доларів.

Чисті міжнародні резерви Національного банку України в січні скоротилися на 9,5% - до 6,039 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, офіційні резервні активи за цей період скоротилися на 2% - до 18,440 мільярда доларів, тоді як валові резервні зобов'язання зросли на 2,2% - до 12,401 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, чисті міжнародні резерви Національного банку України в 2017 році зросли на 58,5% - до 6,696 мільярда доларів.