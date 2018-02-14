Шахраї "відмивають" до 4 мільярдів фунтів стерлінгів за допомогою криптовалюти - Європол

За даними Європолу, близько 3-4% з 100 млрд фунтів стерлінгів незаконних надходжень у Європу відмиваються за допомогою криптовалюти.

Три-чотири млрд фунтів незаконних грошей в Європі відмиваються з допомогою операцій з криптовалютами.

Про це заявив директор Європолу Роб Уейнрайт, повідомляє 112.ua з посиланням на BBC.

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"Ними не керує центральна влада, тому поліція не може відслідковувати ці транзакції. Навіть якщо вони визначать, що транзакції носять кримінальний характер, вони не можуть заморозити активи, на відміну від традиційної банківської системи", - сказав Уейнрайт.

За даними Європолу, близько 3-4% з 100 млрд фунтів стерлінгів незаконних надходжень в Європу відмиваються за допомогою кріптовалюти. Але кількість подібного шахрайства стрімко зростає.

Директор закликав правоохоронні органи та представників індустрії біткоїнів працювати разом, щоб вирішити цю проблему:

"Представники кібер-галузі повинні вжити заходів і співпрацювати з нами, коли ми розслідуємо велику злочинність. Їм також необхідно розвивати почуття відповідальності за те, як вони працюють з віртуальною валютою", - додав Уейнрайт.