Українські банки скоротили борг перед НБУ на мільярд

За минулий рік обсяг рефінансування зменшився на 7,9%.

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 лютого 2018 року склав 67,650 мільярда гривень, що на 1,5% нижче показника на 1 січня.

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Як повідомляється на сайті НБУ, обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ за цей період скоротився на 22,1% - до 52,322 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування за 2017 рік скоротився на 7,9% - до 68,891 мільярда гривень на 1 січня 2018 року.