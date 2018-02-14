У київських обмінниках знову подешевшала валюта
11:18, 14 лютого 2018Фінанси
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Продати долари можна за 26,80 гривні, євро - за 33,00 гривні.
У київських обмінниках знову подешевшала валюта / фото УНІАН
Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 14 лютого становить 27,00 гривні, євро - 33,30 гривні.
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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,80 гривні, євро - за 33,00 гривні.
Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах у вівторок, 13 лютого, становила 27,10 гривні, євро - 33,40 гривні.
Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман пояснив, що падіння курсу гривні в січні було викликано зменшенням експорту та продовженням виплат за кордон. Він запевнив, що з цих причин виникає дисбаланс, через який і дорожчала валюта.
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