У київських обмінниках знову подешевшала валюта

Продати долари можна за 26,80 гривні, євро - за 33,00 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 14 лютого становить 27,00 гривні, євро - 33,30 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,80 гривні, євро - за 33,00 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах у вівторок, 13 лютого, становила 27,10 гривні, євро - 33,40 гривні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман пояснив, що падіння курсу гривні в січні було викликано зменшенням експорту та продовженням виплат за кордон. Він запевнив, що з цих причин виникає дисбаланс, через який і дорожчала валюта.