Прем'єр повідомив, скільки Україна витрачає на обслуговування зовнішнього боргу

За словами прем'єра, зовнішній борг країни з 2007 по 2013 рік збільшено з 14 мільярдів доларів до 60 мільярдів доларів, а в період з 2014 по 2017 рік - ще на 5 мільярдів доларів у зв'язку з необхідністю обслуговування старих боргів.

Україна витрачає 130 мільярдів гривень у рік на обслуговування зовнішнього боргу, що є важкою ношею для кожної української сім'ї.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

"Сьогодні ми витрачаємо 130 мільярдів гривень на обслуговування зовнішніх боргів. Ми поки не можемо самостійно розвивати економіку без зовнішньої фінансової підтримки", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, зовнішній борг країни з 2007 по 2013 рік збільшено з 14 мільярдів доларів до 60 мільярдів доларів, а в період з 2014 по 2017 рік - ще на 5 мільярдів доларів у зв'язку з необхідністю обслуговування старих боргів.

"Це величезна цифра, яка є важкою ношею для кожної української сім'ї", - підкреслив Гройсман.

Голова уряду підкреслив, що країні необхідно забезпечити економічне зростання та знизити розмір зовнішнього боргу.

Як повідомляв УНІАН, у 2018-2020 роках уряд і НБУ повинні заплатити за зовнішніми боргами понад 16 млрд дол. У 2018 році Україна повинна виплатити валютний борг у розмірі 7,4 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік виріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, на 11%, до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті, що відповідає встановленим межам держбюджету України на 2017 рік і, за оцінками експертів, становить близько 75% ВВП.

Міжнародні резерви України на 1 січня 2018 року становили 18,808 млрд дол., що на 21% вище показника на 1 січня 2017 року.