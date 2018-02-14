На Тернопільщині платникам податків у січні повернули 29 мільонів гривень з ПДВ

Протягом січня цього року їм було відшкодовано з Держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 29 млн грн ПДВ.

На Тернопільщині платникам податків у січні повернули 23 млн грн заявленого до відшкодування ПДВ.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, протягом січня цього року 70 представників бізнесу регіону заявили бюджетне відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок в сумі 23 млн грн.

Протягом січня цього року їм було відшкодовано з Держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 29 млн грн ПДВ.

Станом на перше лютого загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 35 млн грн.

Зокрема, 24 млн грн перебувають на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів та 11 млн грн – на стадії судового та адміністративного розгляду.