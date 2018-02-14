Гривня відіграла падіння до долара з середини листопада – НБУ розповів, завдяки чому зміцнюється нацвалюта

Серед сприятливих чинників в НБУ назвали зростання надходжень валюти від нерезидентів у результаті купівлі ними облігацій внутрішньої держпозики, відновлення пропозиції валюти з боку аграріїв і сприятливу зовнішню кон'юнктуру для металургії.

Зміцнення гривні в останні тижні свідчить про домінування сприятливих чинників, під впливом яких у січні на міжбанківському валютному ринку зросла пропозиція валюти і знизився попит на неї.

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Про це йдеться у коментарі заступника голови Національного банку України Олега Чурія, переданому УНІАН.

Серед сприятливих чинників у НБУ назвали зростання надходжень валюти від нерезидентів у результаті купівлі ними облігацій внутрішньої держпозики, відновлення пропозиції валюти з боку аграріїв і сприятливу зовнішню кон'юнктуру для металургії.

Крім того, як відзначили в НБУ, на стан валютного ринку вплинуло покращення девальваційних очікувань і зростання пропозиції валюти на готівковому сегменті ринку з другої половини січня.

«Обсяг чистої пропозиції валюти на готівковому ринку зріс у січні до 257 млн дол., що є найбільшим обсягом за місяць з липня 2017 року», - підкреслюється в коментарі.

Також в НБУ наголосили, що після переходу України на плаваючий обмінний курс в 2015 році такі зміни динаміки курсу є природними для валютного ринку України, якому властива певна сезонність.

«Попередні роки показують, що дія тимчасових несприятливих чинників на початку року зазвичай нівелюється протягом решти року, що ми вже маємо можливість спостерігати зараз», - наголошується в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в січні становив 257,2 млн дол.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку вчора до закриття торгів встановився на рівні 26,6995 грн/дол., тобто, гривня за останні кілька тижнів відіграла падіння до долара з середини листопада минулого року.