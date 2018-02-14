Реальна зарплата в Україні за минулий рік зросла на 19%

За словами прем'єра, завдання уряду - забезпечити зростання доходів населення вищими темпами, ніж інфляція.

Реальне зростання заробітних плат за підсумками 2017 року склав 19%, при цьому номінальне зростання зарплат за підсумками року був вище.

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Про це в ході засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Нам вдалось в минулому році досягти реального зростання зарплат на 19%, номінальний зростання було більше, але ми розуміємо, що інфляція вплинула, і тому реальне зростання заробітної плати лише на 19%", - сказав він.

За словами прем'єра, завдання уряду полягає в тому, щоб доходи населення зростали швидше інфляції.

"Наше завдання - щоб сьогодні доходи населення зростали більше, ніж зростали ціни. Проблема зростання цін властива будь-якій економіці, але в тих умовах, що ми знаходимося, це питання особливо чутливий", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні минулого року становила 8777 гривень, що на 17,4% більше порівняно з листопадом і на 35,5% більше, ніж у грудні 2016 року.

Кабінет міністрів України в рамках політики зростання економіки і соціальних стандартів ставить завдання забезпечити в 2018 році збільшення середньої заробітної плати в Україні до 10 тисяч гривень.