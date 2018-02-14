Кабмін хоче розширити санкції проти Росії

Можливе розширення санкцій зумовлено небезпекою використання програмного забезпечення походженням з держави-агресора.

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про внесення змін до закону про санкції, який потенційно може передбачати розширення санкцій проти Росії.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект закону було схвалено і направлено на розгляд парламенту на засіданні уряду в середу.

При цьому деталі схваленого законопроекту озвучено не було, проте згідно з пояснювальною запискою до документа, можливе розширення санкцій зумовлено небезпекою використання програмного забезпечення походженням з держави-агресора.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», яке запроваджує санкції щодо юридичних та фізичних осіб країни-агресора. Час дії санкцій становить один рік.