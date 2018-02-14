Це хороша цифра, але цього недостатньо: Гройсман назвав суму іноземних інвестицій в Україну

За словами прем'єр-міністра, прямі іноземні інвестиції в 2017 році становили 2,3 млрд дол.

Прямі іноземні інвестиції в Україну за підсумками 2017 року становили 2,3 млрд дол.

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Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Минулого року ми залучили 2,3 млрд дол. іноземних інвестицій. Це гарна цифра, але цього недостатньо», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що депутати ухвалили законопроект про приватизацію, що допоможе збільшити приплив інвестицій.

«3,5 тисячі (державних - УНІАН) підприємств мають бути прибутковими, а не так, як зараз - годівницею для їх керівників!», - наголосив прем'єр.

За словами прем'єра, залученню інвестицій також сприятиме ухвалення Верховною Радою закону про концесії, який дає змогу залучати ресурси в модернізацію інфраструктури.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, в 2016 році іноземні інвестори вклали в економіку нашої країни 4,406 млрд дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 17,1% перевищує показник за 2015 рік.

Національний банк оцінив приплив іноземних інвестицій в економіку України в 2016 році в 3,3 млрд дол.