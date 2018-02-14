Нові правила: організації ветеранів отримуватимуть гроші з бюджету тільки за конкурсом

Після прийняття постанови всі питання фінансування таких організацій повинні будуть проходити громадську експертизу.

Уряд затвердив новий механізм фінансування ветеранських громадських організацій, який передбачає запровадження конкурсної процедури фінансування.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Якщо раніше ми фінансували просто статутну діяльність цих об'єднань, то постанова запроваджує механізм конкурсного відбору проектів і підтримку відповідних ініціатив організацій, щоб фінансувати саме практичну діяльність», - сказав, представляючи проект постанови, міністр соціальної політики Андрій Рева.

За словами міністра, над цією постановою Мінсоцполітики працювало 10 місяців.

"Я сподіваюся, що це піде на користь і ветеранському руху, і суспільству загалом. Тому що тепер будь-які заходи, що фінансуються за рахунок держбюджету, проходитимуть спочатку громадську експертизу", - сказав Рева.

Раніше волонтери, ветерани та учасники АТО закликали Кабмін запровадити фінансування ветеранських організацій на конкурсних засадах, що дасть змогу отримати кошти справді ефективним організаціям ветеранів.