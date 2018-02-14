Зростання ВВП України сповільнилося до 1,8%

У IV кварталі 2017 року порівняно з попереднім, третім кварталом, з урахуванням сезонного фактору ВВП зріс на 0,4%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в четвертому кварталі 2017 року в річному вираженні - порівняно з четвертим кварталом 2016 року - сповільнилося до 1,8% після 2,1% зростання кварталом раніше.

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Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів з посиланням на оперативні оцінки Державної служби статистики, порівняно з попереднім, третім кварталом 2017 року, з урахуванням сезонного фактору ВВП зріс на 0,4%.

Як зазначила прес-служба Кабміну, економіка України демонструє позитивну динаміку зростання вже вісім кварталів поспіль.

Як повідомляв УНІАН, зростання реального валового внутрішнього продукту України в третьому кварталі 2017 року в річному вираженні - порівняно з третім кварталом 2016 року - сповільнилося до 2,1% після 2,3% зростання кварталом раніше.

Міжнародний валютний фонд 10 жовтня зберіг прогноз зростання реального ВВП України в 2017 році на рівні 2%.

До цього, 3 жовтня, Світовий банк також зберіг прогноз зростання української економіки в 2017 році на рівні 2%.

У Кабінеті міністрів України прогнозували зростання економіки в 2017 році на більш ніж 2%.