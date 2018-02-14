Зовнішньоторговельний баланс України пішов у мінус на $2,6 мільярда

Імпорт товарів і послуг в Україну за рік зріс на 23,3%, експорт - на 16%.

Зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведений з дефіцитом у 2,625 млрд дол. проти 541,6 млн дол. профіциту за попередній рік.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг в Україну за рік зріс на 23,3% - до 54,955 млрд дол., експорт - на 16%, до 52,330 млрд дол.

Річний баланс торгівлі товарами зведений з дефіцитом у 6,332 млрд дол., баланс торгівлі послугами - з профіцитом у 5,087 млрд дол.

Держстат зазначив, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Довідка УНІАН. Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами України в 2017 році зведений з дефіцитом на рівні 6,848 млрд дол., що на 25,2% більше за дефіциту 2016 року.