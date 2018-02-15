Скільки сьогодні коштує валюта: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 15 лютого: 100 USD – 2665.4762 грн; 100 EUR – 3291.3300 грн; 10 RUR - 4.6284 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 лютого встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2665.4762 (14 лютого – 2669.9480)

100 EUR – 3291.3300 (14 лютого – 3292.8469)

10 RUR – 4.6284 (14 лютого – 4.6217)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 14 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,67/26,71 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,85/33,90 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4610/0,4620 грн/рубль.