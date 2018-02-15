Найпопулярніша у світі криптовалюта після різкого падіння зростає в ціні

Біткойн продовжує дорожчати в четвер, сягнувши 9,7 тисячі доларів.

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) продовжує дорожчати в четвер, сягнувши 9,7 тисячі доларів, свідчать дані торгів.

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За даними порталу CoinMarketCap, вранці біткойн зростав у ціні на 11%, до 9,773 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта дорожчала на 10,4%, до 9,711 тисячі доларів, на OKEx - на 11,4%, до 9,682 тисячі доларів. А за даними порталу Coindesk, біткойн дорожчав на 2,7%, до 9,736 тисячі доларів, повідомляє Прайм.

Інші найбільші криптовалюти також зростають у ціні. Ethereum дорожчав на 8,6%, до 937,99 долара, Ripple - на 9,9%, до 1,16 долара, Bitcoin Cash - на 6,8%, до 1365,78 долара, згідно з даними CoinMarketCap. Капіталізація ринку криптовалют, за даними CoinMarketCap, становить на даний момент 471,57 мільярда доларів. Частка біткойна на даний момент становить приблизно 35% всього ринку криптовалют, Ethereum - 19%, Ripple - 10%.

Після різкого здешевлення тижнем раніше до 6 тисяч доларів, біткойн залишався на позначці близько 8 тисяч, а тепер перейшов до зростання, наближаючись до 10 тисяч доларів.

На думку аналітиків, яке наводить телеканал CNBC, наступна технічна позначка становить 11 тисяч доларів. Такий рівень, цитує телеканал аналітиків Bespoke Investment Group, є вершиною більш тривалої низхідної тенденції, і на цю позначку, вважають експерти, припаде надлишкова пропозиція. Телеканал пояснює динаміку вартості біткойна зростанням інтересу з боку нових інвесторів.

Інвестори продовжують відігравати новини з Південної Кореї. В середу телеканал повідомив, що уряд Південної Кореї планує приділяти увагу прозорості торгівлі в криптовалютній сфері і не має наміру забороняти цифрові гроші. Південна Корея також планує розробити способи оподаткування сфери криптовалют.