Долар в обмінниках застиг на місці, євро подорожчало

Вартість долара в обмінниках Києва залишається на позначці 27 грн, євро подорожчав до 33,60 грн.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 15 лютого становить 27,00 грн, євро - 33,60 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 26,90 грн, євро - по 33,30 грн.

Вчора, 14 лютого, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах також становила 27,00 грн, в той час як євро коштував дешевше - 33,30 грн.

Як повідомляв УНІАН, у НБУ заявили, що зміцнення гривні в останні тижні свідчить про домінування сприятливих чинників, під впливом яких у січні на міжбанківському валютному ринку зросла пропозиція валюти і знизився попит на неї.

Серед сприятливих чинників в НБУ назвали зростання надходжень валюти від нерезидентів у результаті придбання ними облігацій внутрішньої держпозики, відновлення пропозиції валюти з боку аграріїв і сприятливу зовнішню кон'юнктуру для металургії.

Крім того, як відзначили в НБУ, на стан валютного ринку вплинуло покращення девальваційних очікувань і зростання пропозиції валюти на готівковому сегменті ринку з другої половини січня.

Також в НБУ наголосили, що після переходу України на плаваючий обмінний курс в 2015 році такі зміни динаміки курсу є природними для валютного ринку України, якому властива певна сезонність.