Економіка України за рік зросла на 2,2%
Валовий внутрішній продукт України у 2017 році зріс на 2,2%.
Читайте такожНацбанк: економіка України сповільнить зростання
Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на оперативну оцінку Державної служби статистики.
«За оперативною оцінкою Держстату, ВВП України у 2017 році зріс на 2,2%. Серед позитивних факторів: висока споживча активність, активне будівництво і розширення присутності на ринках ЄС», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, зростання реального валового внутрішнього продукту України у четвертому кварталі 2017 року у річному вираженні – порівняно з четвертим кварталом 2016 року - сповільнилося до 1,8% після 2,1% зростання кварталом раніше.
Міжнародний валютний фонд 10 жовтня минулого року зберіг прогноз зростання реального ВВП України у 2017 році на рівні 2%.
До цього, 3 жовтня, Світовий банк також зберіг прогноз зростання української економіки у 2017 році на рівні 2%.
У Кабінеті міністрів України прогнозували зростання економіки у 2017 році на більш ніж 2%.