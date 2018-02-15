Економіка України за рік зросла на 2,2%

Позитивними факторами для економіки стали висока споживча активність, активне будівництво і розширення присутності на ринках ЄС.

Валовий внутрішній продукт України у 2017 році зріс на 2,2%.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на оперативну оцінку Державної служби статистики.

«За оперативною оцінкою Держстату, ВВП України у 2017 році зріс на 2,2%. Серед позитивних факторів: висока споживча активність, активне будівництво і розширення присутності на ринках ЄС», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, зростання реального валового внутрішнього продукту України у четвертому кварталі 2017 року у річному вираженні – порівняно з четвертим кварталом 2016 року - сповільнилося до 1,8% після 2,1% зростання кварталом раніше.

Міжнародний валютний фонд 10 жовтня минулого року зберіг прогноз зростання реального ВВП України у 2017 році на рівні 2%.

До цього, 3 жовтня, Світовий банк також зберіг прогноз зростання української економіки у 2017 році на рівні 2%.

У Кабінеті міністрів України прогнозували зростання економіки у 2017 році на більш ніж 2%.