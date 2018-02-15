Вкладникам банку "Михайлівський" призупинили виплати

Виплати призупинені для організації цього процесу через автоматизовану систему.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 15 лютого тимчасово призупинив виплати гарантованого відшкодування вкладникам ліквідованого банку «Михайлівський» для організації цього процесу через автоматизовану систему виплат.

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Як повідомляється на сайті Фонду, виплати відновляться після включення реєстру відшкодування вкладникам банку в автоматизовану систему. Конкретні терміни Фонд обіцяє повідомити додатково.

Довідка УНІАН. Національний банк визнав банк «Михайлівський» неплатоспроможним 23 травня, а 12 липня 2016 року прийняв рішення про ліквідацію фінустанови.

Регулятор вирішив вивести банк з ринку у зв'язку з переведенням на його баланс великої кількості вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, що збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.