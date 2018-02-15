Премії чиновників: хто отримав найбільшу винагороду від держави

Найбільшу премію з ТОП-чиновників міністерств у 2017 році отримав заступник міністра Мінекономрозвитку Бровченко - 608 тис. грн.

Найбільшу премію з чиновників найвищого рівня міністерств у 2017 році отримав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, який відповідає в міністерстві за оборонну промисловість Юрій Бровченко, який отримав минулого року надбавок та премій на 608,050 тис. грн.

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Відповідна інформація міститься в дослідженні, проведеному громадською організацією «Українська антикорупційна асоціація».

За словами члена асоціації Олександра Аронця, були проаналізовані декларації 112 керівників міністерств.

За даними дослідження, другі за величиною премії і надбавки з ТОП-чиновників отримав перший заступник міністра Мінекономрозвитку Максим Нефьодов - 512,2 тис. грн, далі в списку держсекретар того ж міністерства Олексій Перевезенцев - 462,750 тис. грн, заступник міністра Мінекономрозвитку Михайло Титарчук - 460,479 тис. грн, перший заступник міністра Мінсоцполітики Ольга Крентовська - 433,275 тис. грн, держсекретар Мінсоцполітики Віктор Іванкевич - 426,448 тис. грн, перший заступник міністра Міноборони Іван Руснак - 391,611 тис. грн, держсекретар Міноборони Олександр Дублян - 382,4 тис. грн, держсекретар Мінфіну Євген Капінус - 340,689 тис. грн, держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заєць - 340,259 тис. грн.

«Всього з цих 112 осіб керівників міністерств премії отримала 51 людина», - зазначив Аронець. За його словами, з двох заступників одного міністерства одна людина може отримати премію, а інша - ні.

«Цей розподіл є непрозорим», - зазначив він.