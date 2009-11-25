Результати цільового аукціона НБУ 25 листопада

Національний банк України 25 листопада 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 19 150 тис. доларів США наступним 66 банкам: АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АБ "ПОЛТАВА-БАНК" м.Полтава, АБ "УКРГАЗБАНК", АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "Південний", АТ "Банк"ТАВРИКА", АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "ЕРСТЕ БАНК", АТ "ІМЕКСБАНК", АТ "МетаБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "ПроКредит Банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "РЕГІОН-БАНК", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "ФОРТУНА-БАНК", БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВАТ "БГ БАНК", ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ, ВАТ "БТА Банк", ВАТ "ЄБРФ", М. КИЇВ, ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "МТБ", м.Іллічівськ, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"Київ, ВАТ "ХК БАНК", ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ, ВАТ БАНК "БІГ ЕНЕРГІЯ", ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ РЕАЛ БАНК м.Харків, ВАТ УніКредит Банк, ВАТ"БАНК"УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"у м.КИЄВІ, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ", ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "Банк Камбіо", ПАТ "ІHДЕКС-БАHК", ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", ПАТ "КБ"Земельний Капітал", ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ "ФОЛЬКСБАНК", ПАТ АКБ "Львів", ПАТ БАНК "МОРСЬКИЙ", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", ТОВ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" м.Донецьк, ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом 8.05 грн. за 1 долар США.