Дебіторка підприємств електроенергетики збільшилася до 9,8 млрд. грн.

Дебіторська заборгованість підприємств електроенергетики за відпущену споживачам теплову та електричну енергію в січні-жовтні ц.р. збільшилася на 7,9% або на 720 млн. грн., - до 9,841 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики України.

Повідомляється, що основними боржниками з оплати за спожиту теплову й електричну енергію залишаються підприємства ЖКГ (38,1% від загального обсягу боргу), вугільної промисловості (14,7%), хімічної та металургійної промисловості (7%), агрокомплексу (2,2%).

Заборгованість споживачів за отриману електричну енергію за 10 місяців збільшилася на 708,1 млн. грн. або на 8,7%, і станом на 1 листопада ц.р. становила 8 млрд. 872,4 млн. грн.

Кредиторська заборгованість енергетичних підприємств упродовж 10 місяців збільшилася на 1 млрд. 432 млн. грн. або на 21,5%, і станом на початок листопада становила 8 млрд. 92 млн. грн., а загальна кредиторська заборгованість із урахуванням заборгованості за позиками становила 13 млрд. 457 млн. грн.