Мінфін проведе аукціон з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України у вівторок, 1 грудня, проведе аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням, до продажу будуть запропоновані ОВДП з терміном обігу 161 день (1000 штук), 350 днів (1000 штук) і 1064 дні (1000 штук).

Термін погашення облігацій - 12 травня 2010 року, 17 листопада 2010 року і 31 жовтня 2012 року, відповідно.

Також повідомляється, що виплата доходу за паперами з терміном обігу 1064 дні здійснюється раз на півроку. Дати виплати доходу за облігаціями з терміном обігу 161 і 350 днів не вказуються. Також не надана інформація про дохідність планованих випусків держоблігацій.

Крім того, Мінфін виставляє на продаж облігації з терміном обігу 1029 днів, кошти від яких, відповідно до постанови Кабінету міністрів №840 від 29 липня 2009 року, одержані в результаті 230-го в 2009 році розміщення середньострокових державних облігацій, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для виконання Державної цільової програми з підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Термін погашення цих облігацій - 26 вересня 2012 року. Виплата доходу за паперами з терміном обігу 1029 днів здійснюється раз на півроку.