В якій валюті краще збережуться гроші і що буде з курсом...

Останнім часом більшість банків активізували роботу із залучення депозитів населення, що загалом дало позитивний результат. За оперативною інформацією, за жовтень поточного року залишки на депозитних рахунках виросли більш ніж на 2 млрд. грн. Гроші населення в банки несе і це важливий чинник. Але при цьому залишається питання, у якій валюті краще розміщувати кровно зароблені? Воно гостро стоїть і перед пересічними українцями, і перед фінустановами. Про переваги можна судити, ознайомившись зі статистикою. Так, за жовтень валютні вклади виросли більш ніж на 2,1%, у порівнянні з вереснем, а гривневі - скоротилися на 0,2%. Всього за 10 місяців залишки коштів населення на валютних рахунках виросли на 2,5%, а на гривневих - зменшилися на 12,8%. Налякані девальвацією нацвалюти українці активно вилучали гроші з гривневих депозитів, потім конвертували у валюту і потім частину цієї валюти розміщували на рахунках.

Все буде добре?..

На даний момент різниця в річних відсотках між гривневим і доларовим депозитами складає близько 10 п.п. А це означає, що у випадку, якщо гривня до кінця наступного року зміцниться на рівні 7,5 грн./дол., то власник «рідного» депозиту одержить дохід, еквівалентний близько 30% доходу з «зеленого», - вигідне вкладення у всіх аспектах.

На те, що курс у грудні 2010 року буде не вищий за 7,5 грн./дол. вказує низка чинників:

Світова криза йде на спад, фактично всі потужні країни позбавилися рецесії, дискусія ведеться тільки з приводу економічного підйому. Але це, скоріше, більше теоретична, ніж практична дискусія. Поки зрозуміло одне - світова економіка в 2010 році почуватиметься краще, ніж у 2009.

Росте виробництво, а значить і експорт українського металу. За підсумками жовтня об`єми випуску сталі в Україні виросли на 42,4%, у порівнянні з минулим роком.

При цьому ростуть ціни на метали на світовому ринку, і будуть рости весь 2010 рік. Багато в чому це відбувається на тлі девальвації долара як грошової одиниці. Американські «зелені» дешевшають, а ось товари, які за них купують, дорожчають.

Продовжує дорожчати продовольство, тенденція спостерігатиметься і наступного року. Багато в чому це пов`язано з дефіцитом продуктів харчування у світі, плюс до всього бурхливе зростання Китаю і Індії, які є важливими споживачами української продукції. І тут варто відзначити, що під час кризи економіка Китаю примудрилася вирости майже на 8%, а Індії - на 7,6%.

Що стосується надходжень заморських банкнот, то, згідно зі змінами в законодавство, тепер експортери протягом 90 днів повинні отримати валюту від продажу товару за кордоном. Але й без цього нововведення притік валютної виручки росте.

За будь-якого розкладу президентської кампанії з офшорів почнуть повертатися гроші. Вони і так більше року без діла «проживали» за кордоном, тепер потрібно відбивати втрачену вигоду.

І ще один момент. Криза змушує українців продавати свої валютні заощадження, щоб фінансувати поточні потреби.

Якщо помилочка сталася...

Але, якщо помилилися з прогнозом і гривня в черговий раз девальвує? Вийде так, що власники валютних депозитів є більш прозірливими. Якщо курс подолає відмітку в 9 грн./дол., то гривневі вклади будуть у мінусі по відношенню до доларових. Ймовірність курсу на рівні 9 грн./дол. на кінець 2010 року визначає низка чинників:

Деякі зарубіжні аналітики побоюються, що нинішнє зростання ВВП Китаю може створити передумови для нової локальної кризи. Не виключено, що наступного року економіку струсить азіатська криза, яка істотно скоротить український експорт у цьому напрямку.

Високі ціни на енергоресурси можуть привести до того, що український експорт буде неконкурентним. На сьогодні вітчизняна хімічна продукція за рахунок високої вартості нафти і природного газу втрачає свої позиції на світовому ринку, а чекати падіння цін не доводитися.

Дефіцит бюджету - проблема номер один для економіки України. За різними оцінками, він уже складає близько 40 млрд. грн. Велика ймовірність того, що покривати його будуть за рахунок емісії гривні, яка, так чи інакше, приведе до девальвації.

Зростання мінімальної заробітної плати без реального підвищення продуктивності праці і випуску продукції можна буде покрити тільки за рахунок емісії гривні. Надлишок нацвалюти швидко опиниться на валютному ринку.

У 2010 році треба буде розрахуватися по зовнішніх боргах - 22 млрд. грн., або 2,75 млрд. дол.

Не виключено, що після президентських доведеться пережити ще одні вибори - до Верховної Ради. А це - знову політична нестабільність, настороженість інвесторів, небажання українських бізнесменів повертати гроші з офшорів.

Витрати на Євро-2012 можуть виявитися значно більшими, ніж очікується. А, не маючи притоку грошей з-за кордону, фінансувати ці проекти доведеться за рахунок емісії гривні.

Ось і виходить, що ризиків більше, ніж здорового глузду. Що, правда, в нашій країні не дивина.

Олександр Охріменко (для УНІАН)