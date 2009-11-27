СП спростовує заяви уряду...

У Секретаріаті Президент спростовують заяви представників уряду про те, що ухвалений парламентом закон про підвищення соціальних стандартів зменшує розміри пенсій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

В Секретаріаті наголосили, що у нинішніх складних економічних умовах, коли більшість населення поставлена на межу фізіологічного виживання, виконання положень прийнятого закону є прямим обов’язком уряду.

“Спочатку з вуст високопосадовців лунає, що прийнятий закон взагалі не треба виконувати, оскільки на це в бюджеті немає коштів і він зруйнує систему фінансів у державі. Потім роздаються коментарі прем’єр-міністра України, до яких приєднуються міністр праці та соціальної політики та голова Пенсійного фонду, що ситуація буде врегульована в ручному режимі через рішення уряду, оскільки виконання закону передбачає підвищення пенсій найбільш незахищеним верствам населення лише на 60 копійок, а колишнім народним депутатам та високопосадовцям Кабінету міністрів України до 1000 грн.”, - зазначили в Секретаріаті.

”Однак, все це не відповідає дійсності та є спробою хоча б в якийсь спосіб виправдати перед суспільством недолугу позицію, яку займав уряд в простому, зрозумілому для всіх питанні”, - сказано у повідомленні.

В Секретаріаті Президента нагадують, що Кабінет міністрів України, “чудово розуміючи, що мінімальний розмір пенсії в Україні є явно далеким від фактичного прожиткового мінімуму, протягом 2008-2009 років неодноразово, в ручному режимі намагався врегулювати це питання встановленням додаткових доплат і підвищень для пенсіонерів. Це здійснювалося без огляду на те, кому дійсно доплати були потрібні, і вони виплачувалися всім категоріям пенсіонерів, в тому числі колишнім високопосадовцям”.

”Прийнятий закон поставив крапку на такому “ручному режимі” регулювання виплати пенсій і встановив, що мінімальний її розмір повинен складати: з 1 листопада 2009 року - 573 гривні, з 1 січня 2010 року - 695 гривень, і уряд зобов’язаний забезпечити відповідні виплати. Останні заяви керівника уряду та її команди є свідченням або їх професійної некомпетентності, або в черговий раз українське суспільство умисно вводиться в оману, наголошується в повідомленні.

В Секретаріаті також нагадали, що виплати пенсій колишнім народним депутатам України та високопосадовцям Кабміну відповідно до рішення Конституційного суду України від 08.09.09 не залежать від розміру прожиткового мінімуму, а нараховуються, виходячи з їх заробітної плати, а тому із збільшенням соціальних стандартів підвищення їх пенсій не провадиться.