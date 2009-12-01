Експерт не виключає рекапіталізацію банку «Надра»
До вирішення питання реструктуризації
Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександр Жолудь не виключає рекапіталізацію банку «Надра» державою до вирішення питання реструктуризації зовнішньої заборгованості фінансової установи.
Про це він повідомив у бесіді з кореспондентом УНІАН.
Експерт вважає, що затягування або швидке вирішення проблеми банку «Надра» навряд чи будь-яким чином вплине на довіру до банківської системи з боку населення. Це пов`язано з тим, що на сьогодні рівень недовіри до банків і так надзвичайно високий.
«Зараз загальний рівень недовіри до банківської системи, незважаючи на те, що трохи зменшився в порівнянні з осінню минулого року, все одно залишається високим, а це означає, що чекати якогось покращення ситуації, навіть на фоні хороших новин у банку «Надра», не доводиться», - сказав О.Жолудь.
Таким чином, за його словами, єдиними, хто може постраждати через відсутність оперативних заходів щодо відновлення фінансового стану банку «Надра», є його вкладники.
«Основна проблема з банком «Надра» це те, що він достатньо великий, з великим обсягом депозитів, у той час як засобів під виплату цих депозитів у фінансової установи просто немає, як, власне, їх немає ні в Держбюджеті, ні в Національного банку України», - вважає О. Жолудь.