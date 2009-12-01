Експерт: довіра до банківської системи відновиться

Швидкого відновлення довіри до банківської системи не варто очікувати.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор департаменту корпоративного бізнесу «Брокбізнесбанку» Олександр Беркун.

За його прогнозами, докризовий рівень довіри ми зможемо побачити не раніше, ніж в 2011 році.

Таким чином, вважає експерт, навряд чи варто очікувати значного притоку внесків до другого кварталу 2010 року, коли закінчаться президентські вибори. При цьому, додав він, через ризики інфляції та погіршення фінансового стану позичальників, а також обмежений доступ до ресурсів для банків, ставки по кредитах в 2010 році залишаться високими.

Як підкреслив О.Беркун, сьогодні банки вже не відчувають проблем із ліквідністю, однак якість активів залишається для них головним питанням. Значна сума позик в іноземній валюті у поєднанні з девальвацією гривні та скороченням реальних доходів у сфері бізнесу погіршили якість банківських кредитних портфелів, додав він.

Експерт відзначив, що максимальні збитки у найбільших банків вже позаду, і діяльність більшості фінансових установ стала менш збитковою. Враховуючи позитивну динаміку в економіці і незначне пожвавлення кредитування, слід очікувати зниження темпів збільшення збитків комерційних банків, викликаних формуванням резервів, прогнозує він.