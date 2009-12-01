Експерт: золото й надалі дорожчатиме

Золото й надалі продовжить дорожчати на світових ринках.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир Скидан.

На його думку, в найближчому майбутньому очікується перевищення позначки 1200 доларів за тройську унцію.

Як зазначив експерт, у період з 23 по 27 листопада ціна на банківські метали знову зросла. Тиждень виявився ще більш «високим» у порівнянні з попереднім - ціна золота перевищила 1196,5 долара за тройську унцію, підкреслив В.Скидан. За його словами, це обумовлено такими факторами, як попит на метал з боку інвесторів, купівля золота центробанками різних країн та ослаблення долара США.

В. Скидан зауважив, що на грунті слабкого долара США і високого попиту банківські метали минулого тижня побили рекорди вартості. За інформацією експерта, на українському ринку ціна золота продовжила своє зростання відповідно до цін на світовому ринку. Вона варіювалася в межах 302-310 грн. за грам в злитках від 100 до 1000 грамів, сказав він.