НБУ перерахує до бюджету 608 млн. грн. прибутку за січень-вересень

Рада Національного банку України схвалила перерахування до державного бюджету 608 млн. гривень фактичного перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Нацбанку за січень-вересень 2009 року.

Як повідомив журналістам член Ради НБУ Юрій ПОЛУНЄЄВ, відповідне рішення було прийняте сьогодні, 30 листопада.

"Рада підтримала рішення про перегляд кошторису НБУ щодо перевищення реальних, фактичних доходів Нацбанку над витратами. На 1 жовтня перевищення склало 608 млн. грн. Ці гроші мають бути перераховані до держбюджету", - сказав Ю.ПОЛУНЄЄВ.

Крім того, за його словами, Рада НБУ ініціювала реструктуризацію боргу Кабінету міністрів перед Нацбанком на суму близько 1 млрд. дол. облігаціями внутрішньої державної позики (у 1992-1996 роках Нацбанк видавав уряду кредити, зокрема і для фінансування дефіциту держбюджету. Впродовж кількох років уряд не проводив обслуговування і погашення своїх зобов`язань. – УНІАН). При цьому передбачається, що процентна ставка при реструктуризації такого боргу значно не перевищуватиме рівень прогнозованої на 2010 рік інфляції (9,7%).