Пенсії та соціальні виплати не зменшаться

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про недопущення зменшення розмірів пенсій та соціальних виплат, а також про врегулювання окремих питань у зв’язку з прийняттям законів про підвищення соціальних стандартів та про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік.

Текст документу від 26 листопада 2009 р. (№ 1252) розміщений на Урядовому порталі.

У постанові зазначається, що в законі про внесення змін до держбюджету, прийнятому Верховною Радою України за поданням Президента, міститься ряд положень, які неможливо виконати через те, що вони не узгоджуються з нормами законодавства та кошти на їх виконання не передбачені у держбюджеті. Зокрема, уточнює уряд, йдеться про встановлення різних розмірів прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць та для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, що призвело до неможливості визначити розмір прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, а також встановлення першого тарифного розряду для визначення посадових окладів відповідно до Єдиної тарифної сітки у розмірі 545 грн.

Уряд наголошує, що в законі не передбачені видатки на заробітну плату працівникам бюджетної сфери, яким розміри посадових окладів визначаються відповідно до Єдиної тарифної сітки, а також працівникам органів місцевого самоврядування, військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу та іншим працівникам бюджетної сфери та на індексацію доходів зазначених категорій осіб.

Крім того, змінами до бюджету не передбачаються кошти на виплату допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

У постанові також йдеться про те, що видатки не передбачені й на пенсійне забезпечення інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни, реабілітованих осіб, жертв нацистських переслідувань, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців та інших осіб, яким пенсійні виплати здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, а також на виплату в повному обсязі допомоги у збільшеному розмірі сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям, що призвело до безпідставного зменшення відповідної цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 511 млн. грн.

З метою недопущення зменшення розмірів пенсій та соціальних виплат, врегулювання окремих питань у зв’язку з прийняттям соціальних законів Кабінет міністрів України постановив, що з 1 листопада 2009 року застосовуватиметься прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 701 грн. та для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років - 632 грн.; дітей віком від 6 до 18 років - 776 грн.; працездатних осіб - 744 грн.; осіб, які втратили працездатність, - 573 грн.

Крім того, з 1 листопада 2009 року в штатних розписах бюджетних установ працівникам, у яких розміри посадових окладів менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, визначений у статті 55 закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, буде встановлені посадові оклади (тарифні ставки) на рівні мінімальної заробітної плати.

"Оскільки у Законі України від 6 листопада 2009 р. № 1715-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” не передбачено збільшення видатків на оплату праці для бюджетних установ, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів, підвищення розмірів посадових окладів та індексація доходів працівників бюджетних установ, військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу здійснюються у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах", - йдеться у постанові уряду.

Кабінет міністрів установив, що підвищення до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам у сумі 28,4 грн. здійснюється щомісяця.

Уряд доручив Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту здійснювати видатки на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях у межах бюджетних призначень.

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів протягом тижня внести уряду пропозиції щодо фінансового забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.

Крім того, Пенсійний фонд України має здійснити доплату різниці між розмірами пенсій, перерахованих відповідно до закону України від 6 листопада 2009 р. № 1715-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, та пенсій, виплачених у листопаді 2009 року, а також забезпечити фінансування доплат після перерахунку пенсій, надбавок та підвищень, які виплачуються з державного бюджету, за рахунок коштів, передбачених бюджетом на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій.