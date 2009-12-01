Курс НБУ на 1 грудня

Офіційний курс НБУ на 1 грудня: 100 USD США – 798.7800 (на 30 лист. – 798.0900) 100 EUR – 1200.0072 (на 30 лист. – 1190.5907) 10 RUR – 2.7479 (на 30 лист. – 2.6765) Облікові курси банківських металів, встановлені НБУ з 1 грудня 2009 року за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото–93617.02(на 30 лис.–92937.58) 961 XAG 10 Срібло–1448.99(на 30 лис.–1434.97) 962 XPT 10 Платина–115024.32(на 30 л.–114366.30) 964 XPD 10 Паладій–28915.84(на 30 л.–28731.24)

Офіційний курс НБУ на 1 грудня: 100 USD США – 798.7800 (на 30 лист. – 798.0900) 100 EUR – 1200.0072 (на 30 лист. – 1190.5907) 10 RUR – 2.7479 (на 30 лист. – 2.6765) Облікові курси банківських металів, встановлені НБУ з 1 грудня 2009 року за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото–93617.02(на 30 лист.–92937.58) 961 XAG 10 Срібло–1448.99(на 30 лист.–1434.97) 962 XPT 10 Платина–115024.32(на 30 лист.–114366.30) 964 XPD 10 Паладій–28915.84(на 30 лист.–28731.24)

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