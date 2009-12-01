ЄС надасть допомогу чотирьом країнам за межами Євросоюзу

Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС схвалила надання макрофінансової допомоги чотирьом країнам за межами Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні 30 листопада.

Рада міністрів, зокрема, схвалила надання 200 млн. євро допомоги Сербії (у формі кредиту), 100 млн. євро допомоги Боснії та Герцеговині (кредит), 100 млн. євро допомоги для Вірменії (з них 65 млн. євро – кредит, 35 млн. – грант), 46 млн. євро допомоги Грузії (грант).

Як повідомляв УНІАН, Європарламент підтримав надання допомоги цим країнам на засіданні 24 листопада.