Середній курс долара в банках дещо знизився - 7,97-8,07 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн./дол., продають – по 8,07 грн./дол., курс дещо знизився, порівняно з 30 листопада. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,93-8,01 грн./дол., з продажу – в межах 8,03-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також дещо знизився, порівняно з 30 листопада, і сьогодні становить 11,96/12,19 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,85-12,05 грн./євро, з продажу – в межах 12,10-12,31 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 30 листопада, знизився на 0,4% і становить в середньому 0,2689 грн./рубль, курс продажу – на 0,7% - до 0,2799 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2750 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,06 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,01 грн./дол., з продажу – в межах 8,03-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в банках Києва дещо змінився, порівняно з 30 листопада, і сьогодні становить 11,98/12,16 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,88-12,03 грн./євро, з продажу – в межах 12,10-12,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 30 листопада, знизився на 0,4% і сьогодні становить 0,2675 грн./рубль, продажу – на 0,3%, до 0,2808 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2750 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,97/8,10 грн., євро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2250/0,2830 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,98/8,12 грн., євро – 11,90/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,98/8,08 грн., євро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 1 грудня, становить: гривні до долара США – 7,9878, до євро – 12,000072, до російського рубля – 0,27479.