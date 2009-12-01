Особливості підтримки банків-кредиторів аграріїв неконституційні

Норми закону, якими встановлюються особливості підтримки Національним банком України ліквідності комерційних банків, які надали кредити сільгоспвиробникам, через відповідні інструменти рефінансування, не відповідають Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні оголосив Конституційний суд України. Рішення було ухвалене 24 листопада у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України пункту 11 розділу III «Завершальні положення» Закону «Про першочергові заходи з протидії негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 31 жовтня 2008 року № 639-VI з подальшими змінами.

Як пояснив Конституційний суд України, при набутті чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо протидії негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу» від 4 лютого 2009 року №922, яким вносилися зміни до вищезгаданого закону, було порушену процедуру набуття ним чинності, що не відповідає Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, на думку автора клопотання Президента України Віктора ЮЩЕНКА, положення пункту 11 розділу III „Завершальні положення“ закону №639 щодо встановлення особливостей підтримки Національним банком України ліквідності комерційних банків, які надали кредити сільськогосподарським товаровиробникам, через відповідні інструменти рефінансування суперечать частині четвертій статті 13, статті 41 Конституції України. Президент України також відзначає, що новаційні норми цього пункту не відповідають визначеному в статтях 99, 100 Конституції України статусу Національного банку України і гарантіям його самостійності в проведенні грошово-кредитної політики.